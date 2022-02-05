Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram модель и турагент Анна Богдан, которая победила в реалити шоу "Холостяк" и стала избранницей Михаила Заливако, часто делится с поклонниками личным.

На этот раз Богдан решила рассказать поклонникам о проблемах со здоровьем. По словам Анны после перенесенного коронавирус она стала очень часто болеть, несмотря на то, что ведет здоровый образ жизни.

"Я заметила, что после того, как я переболела "короной" год назад, я очень часто стала болеть. Не знаю, чуть ли не раз в два месяца, хотя я тепло одеваюсь, веду здоровый образ жизни, пью витамины, правильно питаюсь, занимаюсь спортом. Почему так - непонятно", - рассказала Анна Богдан.

Напомним, что ранее Богдан пожаловалась поклонникам, что снова заболела: у нее поднялась температура и болело горло.

Ранее Politeka сообщала, что "Хуже, чем вчера": победительницу "Холостяка" Анну Богдан поразила болезнь.

Напомним, что избранница "Холостяка" Заливако показала фигуру в купальнике и раскрыла секрет стройности: "Это прекрасный способ"

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" с Заливако Анна Богдан заговорила о "тревожном чемодане": "Хочется жить...".