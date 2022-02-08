Известная блогер и победительница одного из сезонов шоу "Холостяка" Анна Богдан поделилась печальными новостями.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram модель и турагент Анна Богдан, которая победила в реалити шоу "Холостяк" и стала избранницей Михаила Заливако, поделилась новыми подробностями их состояния после того, как сообщила, что вместе с возлюбленным заболели.

Анна Богдан сообщила, что сдала тест, и он оказался отрицательным. Однако несмотря на это, состояние девушки внезапно ухудшилось.

«Утром чувствовала себя лучше. Вечером становится хуже. Почему?!», - написала она.

А вот тест Михаила Заливако, похоже, оказался позитивным.

Отметим, Анна Богдан ранее рассказывала, что после того, как я перенесла covid год назад, стала очень часто болеть, несмотря на то, что ведет здоровый образ жизни, пьет витамины, правильно питается и занимается спортом.

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