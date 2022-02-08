Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Джамала, которая представляла Украину на Евровидении в 2016 году и привезла домой победу, теперь стала членом жюри Национального отбора на Евровидение-2022. Финал конкурса пройдет в субботу, 12 февраля, в прямом эфире. В новом посте на своей странице в Инстагарм артистка напомнила о событии, а также рассказала о других интересных ивентах ближайшего месяца.
Джамала подготовила поклонникам ряд сюрпризов, среди которых премьера танцевальной версии одной из ее любимых песен, песня на тюркском языке и концерты. А также особенная премьера трибьюта песни Кузьмы «Хай буде так, як хочеш ти».
Ну, и конечно же в субботу, 12 февраля, состоится финал Нацотбора на Евровидение-2022.
«Точно знаю, что скучать нам не придется, так что увидимся в эфире», - заявила Джамала.
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