Известная певица Джамала, которая недавно принимала участие в шоу "Танці з зірками", похвасталась шикарным отдыхом на Шри-Ланке.

Как передает Politeka.net, Джамала является популярной украинской певицей. Как известно, у артистки очень занятой график, однако она нашла время и вырвалась наконец на отдых. Джамала решила посетить Шри-Ланку, откуда удивила роскошным отдыхом на новых фотографиях в Инстаграм.

На кадрах Джамала предстала перед камерой в розовом мини-бикини и показала, как наслаждается отдыхом на курорте. Также она похвасталась видом в роскошном черном платье (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

"Это уже мое третье путешествие именно сюда и совсем другие впечатления. Интересно вам услышать почему? А пока просто спасибо. И хотя это путешествие было Solo, одиночество – не моя тема, поэтому нашла себе столько друзей", — поделилась эмоциями Джамала.

Фанаты певицы оставили множество комментариев под публикацией: "Конечно интересно 😍😍 Очень ждем ваши мысли", "Ай, красивая", "Джа, полетели в Мехико вместе", "Красота", "Огонь", "Татарская девушка, которая не может тебя дождаться".

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