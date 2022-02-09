Известный шеф-повар и ресторатор, а также судья проекта «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво показал, как его тайная возлюбленная влияет на него.

Как пишет Politeka.net, кулинар поделился в своем Инстаграм коротким видео, в котором раскрыл подробности отношений со своей девушкой. На кадрах можно увидеть, как Хименес-Браво занимается своим коронным делом – готовит.

Шеф-повар начинает перемешивать кусочки мяса, которые жарятся на сковороде. Сначала он делает это обычно, однако затем начинает играть музыка, съемка замедляется, а кулинар подбрасывает кусочки выше, чтобы это выглядело более эффектно.

«Я когда ОНА смотрит, как я готовлю», - подписал кадры Эктор.

Из этого видео можно понять, что шеф-повар очень старается, чтобы впечатлить свою возлюбленную.

Стоит отметить, что о девушке Хименес-Браво известно немногое. Он начал намекать, что находится в отношениях около полугода назад. Недавно шеф-повар впервые показал фото с возлюбленной. На нем Эктор стоял перед зеркалом с брюнеткой, однако ее лица не было видно.

Судя по постам Хименес-Браво, можно предположить, что его девушка украинка.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, что приготовил для возлюбленной на Валентина.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассмешил кадрами, как его встречает возлюбленная дома.

Также Politeka писала, что 50-летний Эктор Хименес-Браво наконец показал свою тайную возлюбленную.