Как пишет Politeka.net, кулинар поделился в своем Инстаграм коротким видео, в котором раскрыл подробности отношений со своей девушкой. На кадрах можно увидеть, как Хименес-Браво занимается своим коронным делом – готовит.
Шеф-повар начинает перемешивать кусочки мяса, которые жарятся на сковороде. Сначала он делает это обычно, однако затем начинает играть музыка, съемка замедляется, а кулинар подбрасывает кусочки выше, чтобы это выглядело более эффектно.
«Я когда ОНА смотрит, как я готовлю», - подписал кадры Эктор.
Из этого видео можно понять, что шеф-повар очень старается, чтобы впечатлить свою возлюбленную.
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Стоит отметить, что о девушке Хименес-Браво известно немногое. Он начал намекать, что находится в отношениях около полугода назад. Недавно шеф-повар впервые показал фото с возлюбленной. На нем Эктор стоял перед зеркалом с брюнеткой, однако ее лица не было видно.
Судя по постам Хименес-Браво, можно предположить, что его девушка украинка.
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, что приготовил для возлюбленной на Валентина.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассмешил кадрами, как его встречает возлюбленная дома.
Также Politeka писала, что 50-летний Эктор Хименес-Браво наконец показал свою тайную возлюбленную.