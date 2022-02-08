Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, какой подарок приготовил для своей возлюбленной, поделившись в блоге.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является не только звездой "Мастер Шеф", но и популярным блогером. Звезда показал на новом видео в ТикТок, что собрался дарить своей любимой на 14-е февраля.

На видео Эктор танцевал в толстовке и штанах. Звезда плясал под музыку, впечатляя движениями.

"Когда забыл купить девушке подарок на 14 февраля и приходится как-то выкручиваться из ситуации", - написал Эктор, намекая, что танец и есть подарок.

"А что вы будете дарить своим половинкам на 14 февраля?", - спросил Эктор в посте.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Эктор, я пересмотрела все серии мастер шеф", "У тебя еще есть шесть дней, беги", "Эктор, прикольненько", "Я готовлюсь не на 14 февраля, а на 16, у моей дочки день рождения и будет ей уже 6 лет)", "вы лучший, если б мне такой подарок был, я б от счастья умерла", "я тоже зажигаю....вместе".

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