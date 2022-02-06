Известный актер, режиссер и шоумен вызвал вопросы, показав новые фото на своей странице в Инстаграм.

Как передает Politeka.net, у ведущего популярных проектов "Холостяк" и "Холостячка" Григория Решетника есть жена - Кристина. С ней они уже более 10 лет в браке. Супруги растят троих сыновей - Ивана, Дмитрия и Александра, и считаются одной из немногих образцовых пар украинского шоу-бизнеса.

В новом посте в Инстаграм Григорий Решетник поделился интересным семейным снимком, на котором запечатлен с женой и двумя сыновьями. При этом у пользователей возникли вопросы относительно самомго младшего отпрыска пары, который появился на свет в ноябре 2020 года.

«Счастливая семья», «Класс», «какие вы хорошенькие», «А Сашуня фоткает?», «Очень красивая семья», «Семья супер», «Вот так компашка, главаря уложили и все улыбаются», «Где третий малыш?», «Где потеряли самого маленького Решетника?», «Классная семейка», - пишут в комментариях.

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