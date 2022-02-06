Так, 38-летний Решетник опубликовал свежее фото у себя в Инстаграм, на котором предстал в центре Киева, передает Politeka.net.

Григорий был в одном пиджаке, без верхней одежды.

"Любите Украину всем сердцем своим 🇺🇦. Григорий Решетник ваш ✅", - обратился он к соотечественникам, процитировав первую строчку одного из стихотворений поэта Владимира Сосюры.

Выражение лица при этом у ведущего было крайне серьезным.

"И вечны мы будем с нею ) ❤️"; "...Вишневую свою Украину 🌿"; "Любим и Украину, и лучшего Гришу Решетника❤️"; "Отличный лук🔥", - комментируют в Сети.

Скорее всего, на новом фото запечатлен один из моментов подготовки к премьере 12-го сезона "Холостяка", которая должна состояться уже 4 марта.

Ранее Решетник показывал видео, как вынужден участвовать в съемках при шестиградусном морозе в неподобающих для такого холода кроссовках.

"Все это для вас!", - чего не сделаешь жля зрителей, который ждут не дождуся премьеры "Холостяка".

Добавим, главным героем нового сезона стал 32-летний Алекс Топольский, бизнесмен из США, который родился и вырос во Львове. Сейчас "Холостяк" живет в Майами и занимается недвижимостью, однако, для полного счастья ему не хватает верной спутницы.

Напомним, в новом сезоне "Холостяка" правила изменятся, появились подробности

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