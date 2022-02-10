Как передает Politeka.net, популярная певица и Народная артистка Украины Тина Кароль недавно стала судьей Национального отбора на "Евровидение-2022".

На своей странице в Инстаграм певица часто делится моментами из жизни и рассказывает факты о себе. На этот раз Тина Кароль решила сделать покупки в популярном мебельном магазине, который находится в Киеве. Там она решила прикупить посуды и показала, на какую сумму потратилась.

Кароль решилась купить около 11 товаров на сумму 2 550 гривен.

"Свободна касса", — подписала видео певица.

Напомним, ранее артистка опубликовала новые фото и видео, где показала, как записывалась её новая песня и выступление форматом "live" с шоу "Красиво" на одноименную песню, которую долго ждали поклонники певицы.

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