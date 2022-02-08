Молдавский певец Дан Балан и украинская артистка Тина Кароль, несмотря на то, что оба уже покинули проект "Голос країни", продолжают будоражить публику.

На одной из фан-страничек Балана и Кароль в Инстаграм опубликовали свежий фотоколлаж, на котором представили, как бы выглядели артисты в старости, передает Politeka.net.

В поседевших Дане и Тине с трудом можно узнать их нынешних: цвет кожи, морщины и старческая худоба выглядят вполне реалистично. Тем не менее от фото веет теплом и уютом. Кароль склонилась к плечу "возлюбленного", и оба они мило улыбнулись.

"У любви нет времени🖇️💜", - написал автор поста.

Как известно, слухи о романе Балана и Кароль впервые появились во время девятого сезона "Голосу країни" в 2019-м году, когда они оба были тренерами на этом шоу. Публика обсуждала их экранный флирт на протяжении нескольких лет. И хоть звезды не подтверждали отношения, но постоянно оказывали друг другу знаки внимания: дарили подарки, обнимались и даже пару раз спели вместе о любви. При этом, стоит признать, все это было лишь на камеру.

Недавно Балан заявил, что между ним и Кароль только дружба и симпатия, положив конец слухам.

Напомним, Дан Балан произвел впечатление, появившись с мини-копией Кароль: "А с большой Тиной?"

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