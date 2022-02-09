Известный украинский ведущий, путешественник и создатель шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров поделился атмосферным фото, которое он снял в своей новой поездке.

Как сообщает Politeka.net, ведущий заинтриговал украинцев новым постом в своем Инстаграм. Сейчас Комаров со своей командой снимает новые эпизоды «Мира наизнанку» в Колумбии. Пока ведущий не успел поделиться со зрителями своими впечатлениями от этой страны, однако решил поделиться снятым в поездке фото.

Снимок был сделан в серый туманный день. Комаров заснял двух людей на фоне затянутого легкой дымкой живописного озера. Вдали можно было различить силуэт возвышенностей.

Из-за мрачной атмосферы и блеклых цветов снимок получился очень атмосферным.

«Кадр из нового сезона. Колумбия. Снял вчера», - похвастался Комаров, поинтересовавшись у украинцев, что они хотят узнать об этом стране.

Люди тут же принялись комментировать.

«Всё и много! Жду», «Потрясающий кадр», «Интересно всё», «Ждём с удовольствием. Вы самый лучший ведущий всех времен», «Обожаю вашу передачу, очень интересно!!! Спасибо большое за ваш труд!», «Как там с преступностью», «Дмитрий что нам писать если ты видишь то что не видят многие или большинство», «Есть весьма опасное предложение. Наркокартели, взгляд изнутри!», «Про наркодельцов, естественно!», - пишут люди.

Стоит отметить, что столица Колумбии, город Богота, откуда поделился постом Комаров, долгое время числился в рейтингах одного из самых опасных городов мира для туристов. Одну из главных опасностей в стране представляет собой местная мафия.

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" после долгого молчания вышел на связь и рассказал, что случилось.

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