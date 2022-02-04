Как передает Politeka.net, Дмитрий Комаров является ведущим программы про путешествия "Мир наизнанку". Долгое время он не выходил на связь. Оказалось, что Комаров укатил на съемки в Эквадор и Колумбию. На своей странице в Инстаграм ведущий решил поделиться, как прошли их съемки в Эквадоре и с чем они наконец столкнулись, охотясь на это 10 лет (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

"Привет! Давно не выходил на связь, а это означает, что скоро вас ждет что-то грандиозное. Значит, мне совсем не до телефона. Мы на съемках. Занесло в город, где выйти из отеля ночью – полное безумие, куда точно не приедут туристы, где с вероятностью 99% не будут снимать наши коллеги, тревел-журналисты. Нормальному человеку здесь нечего делать. А для ненормального тут есть всё, что нужно: азарт, адреналин, опасность, непредсказуемость. То, что делает наши программы действительно миром наизнанку. Моя жизнь сейчас похожа то на какой-то приключенческий фильм, то на сериал, то на остросюжетный блокбастер. И скоро я в деталях передам вам эти эмоции.



Стартуем завтра, в субботу, 5 февраля, в 18-30 на 1+1. Премьера! Новый сезон, в котором вдвое больше приключений. Сразу две страны: Эквадор и Колумбия, которую мы снимаем прямо сейчас. Отсюда я отправляю материалы, здесь занимаюсь подготовкой программ, которые вы скоро увидите.



Но о Колумбии – позже. Завтра мы начинаем с Эквадора. Я приберёг на новый сезон уникальные съёмки. В первой серии вы увидите то, на что мы «охотились» по всему миру больше 10 лет – племена «охотников за головами». На фото – их потомки и редчайшая коллекция первобытных трофеев, каждому из которых больше ста лет. На это жутко, и при этом жутко интересно смотреть. О таких экспонатах мечтают сотни музеев на планете. Коллекционеры готовы отдать за голову от 100 000 долларов. Но эти головы не продаются и не экспонируются в музеях. Это достояние целого племени в Эквадоре. Современного племени, которое уже не охотится и не убивает (по крайней мере, так они говорят). Племени, которое уже живет в городе, но хранит свое главное сокровище – головы убитых предками воинов. Коллекционеры оценивают то, что вы видите на фото, где-то в миллион долларов.

Зачем больше 100 лет отрезали убитым врагам головы? Как умудрялись уменьшить человеческую голову до размера яблока? Как отличить подделки, которых в разгар моды на коллекционирование голов в Европе появились тысячи? И почему настоящих голов остались единицы?



Настоящий мир наизнанку. Такого сценария, как нам нарисовала жизнь во время съемок этого сюжета, не напишет ни один голливудский режиссер", — рассказал Дмитрий Комаров.

Ранее сообщалось, возвращение "Мир наизнанку" на ТВ, где пропадал Комаров и когда премьера: "Давай, Димон, газуй!"

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Politeka рассказывала, Комаров из "Мир наизнанку" после долгих лет нашел страну, которая его поразила: "Можно поехать каждому"