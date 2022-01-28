Так, 38-летний путешественник из Киева в этот раз порадует зрителей невероятными приключениями в Эквадоре (банановой республики и жемчужине экватора) и Колумбии (родине самого вкусного кофе в мире). Об этом Комаров сообщил на своем YouTube-канале.
"Готовьте глаза и уши – Дмитрий Комаров возвращается на экраны с новым удивительным сезоном Мир наизнанку! Он будет посвящен сразу двум странам, а это значит двойное удовольствие и приключения, которые, по словам ведущего, его невероятно удивили", - говорится в анонсе.
Премьера нового сезона "Мир наизнанку" состоится 5 февраля в 18.30 на телеканале "1+1".
Примечательно, что Комаров сравнил свое путешествие с приключениями главного героя фильмов про Индиана Джонса.
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Пользователи, которые уже начали переживать, куда пропал Дмитрий, с нетерпением ждут новых выпусков:
"Ох, как хорошо, я уже до дыр можно сказать всё пересмотрела, так успокаивают душу выпуски"
"Дмитрий мы уже с женой переживаем за вас!!! Всё ли в порядке и куда вы пропали!?!! Ждем с нетерпение ваших приключений!"
"Глаза протерли, уши почистили, чай налили, бутерброды сделали. Давай: камера, мотор!"
"Надеюсь, оператор Саня тоже вернулся, без него никуда"
"Давай, Димон, газуй!"
Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" после долгих лет нашел страну, которая его поразила
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