Автор и ведущий трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров эффектно возвращается на телеэкраны - новый сезон будет посвящен одновременно двум экзотическим странам.

Так, 38-летний путешественник из Киева в этот раз порадует зрителей невероятными приключениями в Эквадоре (банановой республики и жемчужине экватора) и Колумбии (родине самого вкусного кофе в мире). Об этом Комаров сообщил на своем YouTube-канале.

"Готовьте глаза и уши – Дмитрий Комаров возвращается на экраны с новым удивительным сезоном Мир наизнанку! Он будет посвящен сразу двум странам, а это значит двойное удовольствие и приключения, которые, по словам ведущего, его невероятно удивили", - говорится в анонсе.

Премьера нового сезона "Мир наизнанку" состоится 5 февраля в 18.30 на телеканале "1+1".

Примечательно, что Комаров сравнил свое путешествие с приключениями главного героя фильмов про Индиана Джонса.

Пользователи, которые уже начали переживать, куда пропал Дмитрий, с нетерпением ждут новых выпусков:

"Ох, как хорошо, я уже до дыр можно сказать всё пересмотрела, так успокаивают душу выпуски"

"Дмитрий мы уже с женой переживаем за вас!!! Всё ли в порядке и куда вы пропали!?!! Ждем с нетерпение ваших приключений!"

"Глаза протерли, уши почистили, чай налили, бутерброды сделали. Давай: камера, мотор!"

"Надеюсь, оператор Саня тоже вернулся, без него никуда"

"Давай, Димон, газуй!"



Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" после долгих лет нашел страну, которая его поразила

А еще Politeka сообщала, Комаров из "Мир наизнанку" удивил кадрами из Колумбии, без оружия не обошлось

Также Politeka писала, Комаров из "Мир Наизнанку" воссоединился с женой-красавицей на другом конце планеты