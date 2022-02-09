Известный телеведущий и шоумен Владимир Остапчук показал, каким будет его с женой дом после дизайнерского ремонта за кругленькую сумму.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Владимир Остапчук, который после развода тут же женился с новой возлюбленной Кристиной Горняк, поделился кадрами со встречи с дизайнерами, которые работают над ремонтом в его доме.

Так, на кадрах можно увидеть и саму встречу с девушками, которые занимаются дизайном особняка. Как видно, все решения Владимир принимает вместе с женой.

"Встречаемся с дизайнерами. Обсуждаем/меняем/утверждаем. Скоро покажу уже готовый вариант. Кристина попросила багеты по дома – добавили. Как папа сказал, так по-маминому и будет", - подписал сторис Остапчук.

По кадрам проекта можно увидеть, что семейное гнездо Остапчука и Горняк будет преимущественно в светлых и бежевых тонах. Выглядит дизайн очень изыскано и дорого, однако сумму ремонта телеведущий не называет.

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