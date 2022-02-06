Кристина Остапчук не только жена известного телеведущего, но также нотариус и танцовщица, передает Politeka.net. Кроме того, красотка активно ведет свой блог в Инстаграм, в котором насчитывается 103 тысячи пользователей Сети.
Регулярно жена Владимира Остапчука делится новыми постами и яркими кадрами. В этот раз звезда Сети опубликовала фото, на котором появилась, прикрывшись полотенцем, и завернув волосы в него. Завершили образ аксессуары и ярки маникюр.
Кристина Остапчук добавила воодушевляющую подпись.
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• Да!
•Да, но позже!
• У меня есть для тебя кое-что получше!
✨", - написала звезда Сети.
За два часа публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев:
"💚💚💚🥰🥰💚Спасибо за улыбку 😘😘😘😘💚💚💚", "Спасибо! Так вовремя ❤️❤️❤️", "В точку,и именно сейчас👏", "Спасибо за заряд бодрости на утро 😍вы такая солнечная 💝", "Невероятная😍🔥", "Аминь🙏🙏Класс,вы просто супер!!!!прочитала,прям настроение поднялось!!👍👍".
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