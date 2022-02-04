Ведущий шоу "Маска" и "Співають всі" Владимир Остапчук рассказал о погоде после возвращения из Канады, удивив видом на новых кадрах.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является успешным украинским телеведущим, который в прошлом году вел проекты "Маска" и "Співають всі". А недавно звезда ездил в Канаду, где жил с 2017 по 2019 год. После возвращения в Украину Остапчук решил рассказать о разнице в климате между странами.

"Как же нам повезло с климатом", - подписал сторис Владимир и добавил украинские флаги.

"Вообще, ребята, хочу вам сказать, как же круто нам в Украине повезло с климатом. У нас мягкая зима, у нас классное не жаркое лето, у нас четыре сезона, сегодня солнечный день, плюс два, минус три ночью, вообще отлично. Это вам не Канада, где один день может быть -14, через два дня +4, а потом снова -10 и такой ветер, какие-то ураганы вечные...", - сказал Владимир.

"И мой красный нос", - добавил Остапчук, написав на сторис.

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