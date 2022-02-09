Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 32-летний украинский музыкант и певец Дмитрий Каднай, который в 2012 году вместе с Филиппом Коляденко основал группу "Kadnay", часто делится с поклонниками новыми фото и видео.
На этот раз Дмитрий Каднай, который был участником шоу "Танці з зірками", поделился серией фотографий с концерта и решил рассказать о будущих планах.
"Пришло время поговорить о планах на этот год. Много вопросов - мало ответов) Так вот же они. Погнали.
В этом году мы поставили себе важную творческую цель - написать лонгплей. Это будет 5 студийный альбом группы! Мы уже приступили к его созданию и весной начнем делиться с вами первыми песнями! ",- написал Каднай.
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Кроме этого, певец отметил, что осенью они презентуют пластинку и по этому поводу дадут большой сольный концерт в Киеве. А также планируют большой тур по городам Украины.
"И еще небольшое напоминание.
Этой осенью мы отмечаем 10 лет вместе!!! Гордимся, любим, двигаемся дальше с большим вдохновением и любимой музыкой! Спасибо, что вы с нами❤️", - рассказал Дмитрий.
Ранее Politeka сообщала, что Каднай из "Танців з зірками" засветился с Лидой Ли в эпатажных образах: "Будем экспериментировать".
Напомним, что Дима Каднай в прозрачной рубашке и с маникюром удивил новым образом: "Лучший подарок".
Также Politeka писала, что Лида ли в боди и Каднай в кожаных штанах не смогли скрывать химию между ними, видео: "Все шипит".