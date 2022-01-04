Відомий музикант і учасник "Танців з зірками" Діма Каднай здивував новими фото, на яких з'явився в незвичайному образі.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець з гурту KADNAY Дмитро Каднай поділився у своєму Instagram яскравими кадрами з концерту, на яких показав себе і своїх колег по колективу.

На нових знімках Дмитро постав у незвичайному образі - на ньому темна прозора сорочка з бахромою на рукавах, яка відкрила частину рельєфного торсу, і стильні чорні штани. Довгі кучері музиканта розпатлані, на його обличчі чарівна посмішка, а на нігтях Темний манікюр.

У підписі до фото Каднай написав: "Як там початок Нового року? Хто вже встиг подивитися наш "новорічний Live"? Ділитися". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію артиста: "Це був найкращий подарунок до Нового року", "Початок цікавий. Встигли, подивилися. Спасибі за подаруночок. Під нього солодко заснулося", "Спасибі! Дуже сподобалося!", "Дуже красива музика. Хочеться закрити очі і полетіти. Емоційно-естетично-візуальне задоволення".

Нагадаємо, Каднай після" Танців з зірками "запалив з відомою співачкою, кадри: "Які ви класні".

Як повідомляла Politeka, Ліда Лі і Дмитро Каднай показали справжню близькість після "Танців з зірками": "Було гаряче".

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