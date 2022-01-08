Ліда Лі і Дмитро Каднай показали, як готуються до жарких спільних зйомок, відточуючи танцювальні рухи і приміряючи ефектні образи.

Як пише Politeka.net, артисти поділилися в Instagram новими кадрами, на яких з'явилися разом. Як відомо, Каднай і Ліда Лі подружилися на проекті "Танці з зірками", де разом брали участь в останньому сезоні. Після цього артисти вирішили попрацювати разом.

Так, Ліда Лі записала спільну пісню з групою KADNAY, де разом з Каднаєм співає син креативного продюсера шоу "Танці з зірками" Олени Коляденко і шоумена Дмитра Коляденка, Пилип.

У новому пості артисти розповіли, що зараз працюють над mood video для своєї спільної композиції. На кадрах Ліда Лі з'явилася в ефектному чорному боді з одним рукавом і однією штаниною. Каднай ж був одягнений в одні шкіряні штани.

Артисти ефектно рухалися під музику, демонструючи, чому навчилися на "Танцях". Також було явно помітно, яка сильна між ними виникла хімія.

"Трохи закулісся зі зйомок нашої прийдешньої відеороботи разом з KADNAY. Ця карусель відео просто розірвала мій TikTok, а ще навіть сама відеоробота не встигла вийти! ДО РЕЧІ, "MONSTER" mood video is coming soon...", - підписала кадри Ліда Лі.

У коментарях до посту відзначився ще один учасник " Танців», Станіслав Горуна.

"Я десь їх двох вже бачив здається, вони брали участь в Танцях з зірками. Але це не точно", - написав він.

Шанувальники співачки також не змогли пройти повз.

"Ви просто супер", "жінка, що Ви зі мною робите?!!! Все шкварчить!", "Заманює як а безсовісні", "була милашка - стала Вамп!!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Ліда Лі і Дмитро Каднай зважилися показати, що відбувалося з ними за кадром.

Як повідомляла Politeka, Каднай після "Танців з зірками" запалив з відомою співачкою, кадри.

Також Politeka писала, що Ліда Лі і Дмитро Каднай показали справжню близькість після "Танців з зірками".