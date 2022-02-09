Алексей Потапенко (Потап), муж Насти Каменских, показал себя и рассказал о своем решении, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко - популярный украинский исполнитель, который прославился благодаря дуэту "Потап и Настя". Теперь артист женат на Каменских и управляет успешный продюсерским центром, а также развивает сольную карьеру под псевдонимом ПТП. Звезда долгое время время занимался спортом и имеет звание Мастера спорта по водному поло. А на новых сторис в Инстаграм Алексей рассказал, что решил вернуться к спорту.

"Есть, безусловно, огромные плюсы в том, что ты возвращаешься в спорт. Что я рассказываю...С добрым утром. Все таки тут офигенный СПА. Такой кайф", - сказал Алексей.

На кадрах Потап находился в СПА. Артист был в халате и наслаждался процессом. А потом показал себя уже после выхода из СПА, рассказав, какое получил там наслаждение.

Напомним, Потап с Каменских засветился в компании давнего друга, у которого увел жену

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