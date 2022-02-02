Как передает Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) известен как певец и продюсер. У него есть свой продюсерский центр "MOZGI", где он покровительствует молодых популярных артистов. Также, у него есть одноименная группа, с которой он колесит по Украине и зажигает на сцене с хитами. В программе "Неймовірна правда про зірок" Потап признался, что есть украинские звезды, с которым его путают. Ими оказались певец Серёга и комик Егор Крутоголов.

"Конечно, часто. "О, Серега" или кто-то еще. Я всегда говорил да, и фотографировался. Почему нет. А, и Егор очень похож местами. Это такой, совсем толстый вариант Потапа", — пошутил Алексей Потапенко.

Напомним, что артист стал тренером нового сезона шоу "Голос країни". У Потапа по итогу второго выпуска слепых прослушиваний всего 2 участника.

Ранее сообщалось, Потап сбрил седую бороду и покорил Осадчую новым имиджем, закулисье "Голосу країни": "Какой ты..."

Также, Потап засветил Полякову и Дорофееву в новых образах для "Голосу країни": "Блондинка шикарная"

Politeka рассказывала, Полякова, Дорофеева, Потап и другие впечатлили видом на съемках "Голосу країни": продюсер показал фото



