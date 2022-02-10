Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская актриса, звезда "Квартал 95" Елена Кравец поделилась в Instagram, что озвучила персонажа Килину в украинском мультике "Мавка". Актриса показала на своей странице кадр, где видно ее саму и персонажа, а также короткий фрагмент с ее мультяшной героиней.

В подписи к публикации Елена призналась, что сама напросилась стать актрисой дубляжа и озвучить хоть какого-нибудь из персонажей мультика "Мавка". "С первого знакомства с идеей "Мавки", стилем анимации и культурной основой истории я осознала, что готова быть голосом кого-либо из персонажей: хоть травинки, хоть ежика!", - поделилась Кравец.

Также актриса добавила, что всегда мечтала озвучить негативного персонажа. "И не зря, как оказалось! Быть голосом бестии-злодейки Килины – разве это не мечта!? Обожаю играть отрицательных персонажей! Да, иногда хочется немного побыть плохой!", - призналась звезда.

Напомним, 18-летняя дочь Кравец поразила выступлением на корпоративе Квартал 95: "Это была ее идея".

Как сообщала Politeka, Звезда "Квартал 95" Кравец решила дать наставление молодежи: "Скажу так...".

Также Politeka писала, что Елена Кравец кардинально сменила прическу и объяснила зачем: "Начались перемены в жизни".