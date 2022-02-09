Как сообщает Politeka.net, популярные актеры юмористической студии "Дизель шоу" Сергей Писаренко и Евгений Гашенко стали главными героями номера об интернет-знакомствах. Короткий фрагмент этого выступления опубликовали на странице студии в соцсети Instagram.

В ролике более пожилого героя сыграл Сергей Писаренко, по сюжету он попросил молодого айтишника установить ему приложение для знакомств и найти вторую половинку. Матерый айтишник, которого сыграл Гашенко, тут же принялся за дело. Но что-то пошло не так…

"С тех пор, как в нашу жизнь вошли приложения для знакомств, искать "любовь" стало намного проще. Но самые смешные ситуации случаются, когда люди постарше пытаются освоить современные приёмы флирта. Вот и наш дядя Сережа попросил айтишника Женю, скачать ему Тиндер. Получится ли установить Тиндер на кнопочный телефон? Насколько удачными были поиски, и кого из знакомых увидел в приложении дядя Серёжа?", - рассказали в подписи к видео.

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