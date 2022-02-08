Как сообщает Politeka.net в сторис в своем Instagram актриса Виктория Булитко с "Дизель шоу"показала поклонникам кадры из нового сезона комедии "Папаньки". Сериал о жизни четырех семей, которые живут в одном дворе столичной многоэтажки, полюбился многим зрителям и все с нетерпением ждали премьеры четвертого сезона.

Помощница одного из "папаньков" - Никиты, которую играет Виктория Булитко, по сценарию страстно в него влюблена. Так, Булитко показала смешную сцену ссоры и даже драки с актрисой Ольгой Арутюнян, которая играет роль жены того самого Никиты.

"Пока все заняты гольфом и другими проблемами, девочки устраивают разборки", - написали в сторис.

Как видим, жена Никиты (Ольга Арутюнян) и его помощница (Виктория Булитко сидели за одним столом, а потом начали ссориться.

Словесная перепалка между женщинами переросла в настоящую драку: они бросались едой, а Булитко даже облила соперницу шампанским.

Этот фрагмент сериала опубликовали также на странице "Дизель Студио" в Instagram.

Ранее Politeka сообщала, что актеры "Дизель шоу" насмешили забавным видео ко Дню святого Валентина: "Чем обернется этот вечер?"

Напомним, что Булитко из "Дизель шоу" в красном халате показала фокус, вызвав удивление: "Это от Копперфильда трюк?".

Также Politeka писала, что "Ну, кроме Украины": Булитко из "Дизель шоу" с необычной прической озадачила вопросом.