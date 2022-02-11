Известный телеведущий Владимир Остапчук провел время на прогулке в зимнюю погоду с дочкой, и показал редкое фото с ней, прикрепив милую подпись.

Владимир Остапчук с 2020 года официально женат на нотариусе Кристине Горняк, передает Politeka.net. Телеведущий часто в своем Инстаграм хвастается времяпрепровождением с женой, но в этот раз решил поделиться редким кадром с дочкой.

Известно, что у звезды ТВ двое детей дочь Эмилия (2013 г.р.) и сын Эван-Александр (2018 г.р.), которые родились в предыдущем браке с Еленой Войченко.

Примечательно, что пара расставалась со скандалом, и экс-жена телеведущего даже препятствовала тому, что дети виделись с отцом.

На новом фото Эмилия позировала на лавочке во время зимней прогулки с Владимиром Остапчуком.

"Прогулка с принцессой", - телеведущий подкрепил снимок милой подписью.

Отметим, в сентябре прошлого года Кристина Остапчук рассказала об отношениях с Еленой Войченко и детьми мужа.

По словам девушки, сына и дочь мужа не пускают к ним в дом со словами, что там живет женщина с низкой социальной ответственностью. Однако Кристина выразила надежду, что ситуация позже все же наладится.

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