Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на Новый канал, автобус в Мозамбике, в котором ехал напарник Мишель Андраде Кирилл Макашов и съемочная группа шоу "Орел и решка" попал в ДТП. Оказалось, что у автобуса отказали тормоза, когда он ехал по склону, поэтому водитель решил таранить стоящие машины, чтобы остановить свой транспорт.
По словам Кирилла Макашова, который стоял у двери, он сначала вообще не понял, что произошло, и едва не выпал из транспортного средства на ходу, ведь дверь резко и неожиданно открылась. Затем в автобусе начался шум и стало понятно, что что-то не так.
"Мы поняли, что просто летим по центральному проспекту Мапуту, который идет под уклон – то есть, автобус не останавливается, а набирает скорость", - вспомнил Кирилл.
По его словам, водитель начал таранить попадающиеся на пути машины, чтобы хоть как-то остановить автобус с людьми. В результате аварии потрадали много машин, а пять людей были отправлены в больницу. "Пять человек попали в больницу, семь машин были протаранены", - вспомнил Макашов.
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