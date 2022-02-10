Как сообщает Politeka.net, 19-летний победитель "Голосу країни" и молодой отец Роман Сасанчин объявил о своем желании продать квартиру в Киеве, которую выиграл на проекте. В своем Instagram артист сообщил, что уже связался с риелторами и ищет покупателей этой недвижимости.

Раньше Роман и его супруга Иванка рассказывали поклонникам, что пока не могут переехать в выигранную квартиру из-за того, что там нет ремонта и жить в ней невозможно, особенно с маленьким ребенком. Теперь же Роман решил продать недвижимость и приобрести квартиру поменьше.

"Вы многое слышали в моих интервью, что я хочу туда переехать и т. д! Но, хорошо, раздумав я все же решил ее продать для того, чтобы реализовать еще одну свою мечту, о которой я скоро вам расскажу. И купить меньшую по размерам квартиру!", - написал Сасанчин в своем посте.

Решение о продаже выигранной квартиры вызвало бурное обсуждение в комментариях: "Не каждому выпадает такой шанс с квартирой, жить в собственном жилье еще в Киеве", "Роман, это будет большая ошибка", "Продать легче всего. Конечно, ваше дело, но это странно", "Я не хейтер, но это большая ошибка! В наше время не выгодно продавать квартиру и покупать другую", "Боже, я думала, что человек, выигравший "Голос країни", способен без проблем сделать ремонт в квартире. Как-то печально так это все!".

Напомним, Сраженный вирусом Сасанчин после рождения дочери заговорил о втором ребенке: "Еще одного бейбика".

Как сообщала Politeka, Роман Сасанчин и его семья не могут жить в подаренной на "Голосі країни" квартире: в чем причина.

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