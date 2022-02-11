Как сообщает Politeka.net, жена 19-летнего победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванка поделилась своим мнением относительно жизни с родителями мужа. В своих Instagram-сторис девушка ответила на вопросы фолловеров, и среди прочего у нее поинтересовалась, хотела бы она жить с родителями своего возлюбленного Романа, и чтобы они помогали с новорожденной дочкой.

Так, Иванка записала сторис, в которой рассказала, что они сами справятся. "О, нет, жить с родителями это не "ок". Реально не "ок". Мы семья, поэтому мы справимся сами. А родители приедут, потешаться и уедут", - высказала свое мнение Иванка.

Отметим, что ранее стало известно о решении Романа Сасанчина продать квартиру, которую он выиграл за победу на "Голосі країни". Парень объявил в соцсети, что решил продать ту квартиру в Киеве, и купить новую, но поменьше, и тоже в столице. Многие поклонники называли это решение певца ошибкой.

Напомним, Жена победителя "Голосу країни" Сасанчина оседлала 19-летнего мужа посреди улицы: "Много вопросов".

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