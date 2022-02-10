Как передает Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским артистом. Недавно у него состоялся первый сольный концерт. Также, его знают как мужа экс-участницы группы "Время и Стекло" Нади Дорофеевой. На своей странице в Инстаграм Владимир Дантес пожаловался на проблему и обратился к украинцам с вопросом.
"На часах было 5:30 утра, когда я проснулся и подумал: "Ладно, сейчас чуть поваляюсь и усну". И вот на часах 6:26 и я смотрю на Youtube как сделать нож из воды, дыма и молока. Доброе утро. Что мне еще посмотреть", — рассказал Владимир Дантес и задал вопрос украинцам.
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "
Концерт Поплавского. Заряжает - я проверяла", "Это старость", "Как наладить сон", "Жду туториал от тебя", "Есть видео, как шершень строит гнездо. На 11 минут. Та ещё медитация", "Посмотрел - приступай к действиям", "Жизненно)))А потом тебе выходить, а глаза то слипаются и думается только о подушке)", "Ссылку скинешь ... полезное это дело, особенно в 6ть утра", "Аж захотелось поискать это видео. Нож из воды, дыма и молока".
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