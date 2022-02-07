Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - популярный украинский артист и муж Нади Дорофеевой. Звезда активно занимается творчеством, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
В этот раз Дантес поделился фото, на котором был в футболке, с кофтой завязанной на плечах, а также штанах. Звезда показал пару фото и обратился к украинцам.
"13.02 я очень жду вас в Одессе в Садах Победы на своем сольнике!
Почему вы потратите деньги на этот концерт?
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Победитель "Голосу країни" Лазановский вышел на связь и попросил помощи: "Вынужден буду..."
Оборвалась жизнь легендарной актрисы и певицы, врачи оказались бессильны: «Были признаки улучшения, но…»
Жена победителя "Голосу країни" Сасанчина удивила видом после больницы: кадры преображения
Утонувшую на Крещение женщину нашли, жуткие кадры: "тело было в 150 метрах от..."
1. Моя музыка точно вас прокачает. Мы будем вместе петь, танцевать и отрываться!
2. Девочки/мальчики, ну вы посмотрите на меня. Ещё не скоро вы увидите кого-то такого же прекрасного, как я. Не упустите возможность)))))
3. Будем надрывать животики от смеха, как в предыдущем пункте)
P.S. Это всё точно будет! Отвечаю!
P.P.S или нет", - написал Дантес.
Фанаты, включая Евгения Кошевого и Надю Дорофееву, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Очень ждем в Харькове!!!", "До сих пор под впечатлениями от концерта в Киеве", "Мне не с кем пойти", "Ждём в Днепре очень сильно", "Была в Днепре 28 июня на твоём концерте, это такая классная атмосфера была".
Напомним, муж Дорофеевой Дантес жестко высказался о том, во что верят многие украинцы
А еще Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес после тренировки хвастнул подкачанным телом
Также Politeka сообщала, что встревоженный муж Дорофеевой Дантес бросился к врачу и выяснил, что с ним