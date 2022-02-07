Певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, показал стильный образ и рассказал о своих планах на февраль, поделившись в блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - популярный украинский артист и муж Нади Дорофеевой. Звезда активно занимается творчеством, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

В этот раз Дантес поделился фото, на котором был в футболке, с кофтой завязанной на плечах, а также штанах. Звезда показал пару фото и обратился к украинцам.

"13.02 я очень жду вас в Одессе в Садах Победы на своем сольнике!

Почему вы потратите деньги на этот концерт?

1. Моя музыка точно вас прокачает. Мы будем вместе петь, танцевать и отрываться!

2. Девочки/мальчики, ну вы посмотрите на меня. Ещё не скоро вы увидите кого-то такого же прекрасного, как я. Не упустите возможность)))))

3. Будем надрывать животики от смеха, как в предыдущем пункте)

P.S. Это всё точно будет! Отвечаю!

P.P.S или нет", - написал Дантес.

Фанаты, включая Евгения Кошевого и Надю Дорофееву, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень ждем в Харькове!!!", "До сих пор под впечатлениями от концерта в Киеве", "Мне не с кем пойти", "Ждём в Днепре очень сильно", "Была в Днепре 28 июня на твоём концерте, это такая классная атмосфера была".

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