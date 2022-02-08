Звезда "Дизель шоу", актриса Виктория Булитко, показала свой путь домой, а позже неожиданно решила похвастаться обновкой и показала, с кем живет.

Виктория Булитко занята в различных проектах, ведь очень популярна в Украине, пишет Politeka.net.

8 февраля звезда также была задействована на съемках, а позже показала свое возвращение домой. Артистка вела машину подпевая играющей в салоне песне.

Уже дома актриса решила похвастаться обновкой - мягким красивым покрывалом.

"Боже, как приятно! День рождения, казалось бы, был 25 января, а подарки продолжают ко мне приходить. Алексей, благодарю вас! Этот плед мы облобызаем вдвоем с Касей. Ммм, мягонько!", - вскрикнула от предвкушения Виктория Булитко.

Звезда решила показать, с кем живет дома - со своей любимой кошкой Касей или Кассиопей. Кошечка сразу прилегла на обновку.

"Уже лобызаю", - написала артистка.

Отметим, Виктория Булитко обожает кошек. По ее словам, это идеальные питомцы для гастролирующих звезд, которые не требуют постоянного ухода, в отличие от собак. Актриса говорит, что характером Кассиопея вся в нее, и всегда может поднять ей настроение.

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