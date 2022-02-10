Знаменитый шеф-повар и судья проекта «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво показал, как готовил возлюбленной завтрак в одном фартуке, и поднял важный вопрос.

Как пишет Politeka.net, кулинар поделился в Инстаграм новым постом. Не так давно Хименес-Браво засветил на фото свою девушку, при этом не став показывать ее лицо. С тех пор он несколько раз давал понять, что они живут вместе.

На этот раз Эктор решил показать, как балует свою возлюбленную. На новом фото шеф-повар стоял у плиты в фартуке с сердечком на голое тело.

«Кто главный на кухне - мужчина или женщина? Готовил утром яичницу с помидорами, и М. назвала меня: «Хозяюшка». В общем, вопрос простой — ваш мужчина готовит вам? А должен?», - поинтересовался у подписчиков Хименес-Браво.

Он также признался, что иногда посторонние люди на кухне ему только мешают.

«Порой я даже ругаю, когда под ногами путаются на кухне», - рассказал Эктор.

Его поклонники тут же принялись комментировать.

«Готовит тот кто умеет», «Готовит, но редко, хотелось бы чаще», «Готовит практически 100% времени», «Хорошо когда по очереди готовят и моют посуду. Кто свободный», «Мой мужчина -француз, так что готовит он», - пишут люди.

Напомним, Хименес-Браво, впервые показавший свою девушку, похвастался, чем теперь занят по ночам.

Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт своего любимого и вкусного супа.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, на что его вдохновляет любимая.