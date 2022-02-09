Эктор Хименес-Браво родом из Колумбии, однако много лет живет в Канаде и Украине, сообщает Politeka.net. Нередко шеф-повар рассказывает о Родине. Так, в новом посте в своем Инстаграм шоумен решил поделиться рецептом колумбийского супа. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
По словам ресторатора, есть много вариантов этого блюда, но ему нравится именно с молоком и называется он кальдо.
"К супу отлично подойдет арепа или ваш любимый хлеб / сухарики. Рецепт арепы не снял в этот раз, т.к. там сложность в самом приготовлении — муки нет в Украине", - написал Эктор Хименес-Браво.
Итак, рецепт супа:
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ингредиенты
– вода — 1 л;
– картошка — 2 шт;
– яйцо — 3 шт;
– лук зеленый;
– кинза;
– молоко — 100 гр;
– соль.
Варим картофель с луком до мякоти, воду солим. Делаем огонь тише и вливаем туда молоко, варим минутку-две. Затем прямо в суп вбиваем яйца, варим еще четыре минуты.
Выключаем и даем постоять пару минут. Подаем с ароматной зеленью — кинзой и луком.
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