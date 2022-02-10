Как пишет Politeka.net, кулинар поделился полезным «секретом» в своем Инстаграм. Клопотенко решил рассказать, как просто сварить рис, чтобы он при этом не пересох, не пригорел или не превратился в «размазню».

По словам шеф-повара, для этого на 100 г риса нужно взять 200 мл воды. Рис залить водой, поставить на большой огонь и подождать 5 минут. Когда рис закипит, его нужно накрыть полотенцем, выключить огонь и оставить пропариваться минут на 20-30.

По словам Клопотенко, благодаря такому способу приготовления «рис сам себя приготовит». Повар уточнил, что если в кастрюле останется вода, ее нужно просто слить.

«Йеп, так можно было», - добавил кулинар.

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Также Клопотенко заметил, что такой способ готовки подходит для все видов риса, отличаться будет только время пропаривания. Для круглозернистого риса время нужно убавить минут на 5, для нешлифованного – увеличить минут на 15, уточнил Клопотенко.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко решил познакомить украинцев с другими кухнями мира.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко развеял популярный миф о правильном питании.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко собрался внести свой вклад в украинскую культуру.