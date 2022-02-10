Как пишет Politeka.net, артистка рассказала, что 9 февраля ее балетная труппа завершила большой тур. По этому случаю танцоры решили вспомнить давнюю традицию, которая «передаётся из поколения в поколение между инсайдерами искусства».
«Именно поэтому вчера был выделен почётный момент для «Зелёнки». Это такой секретный приём, который понятен исключительно артистам и ни в коем случае зрителю. Тот момент, когда нужно не подать виду, если изменяются определенные нюансы, дополняются мезансцены или появляется новый уместный реквизит. И для артистов — это праздник. Такое себе проказничество», - рассказала Кухар.
Она поблагодарила всех артистов за тяжелую работу.
С отдельными словами благодарности балерина обратилась к своему мужу и коллеге Александру Стоянову. Кухар отметила, что он всегда помогает ее студентам, предоставляя им возможности для сценической практики.
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Балерина также не могла не поделиться фото своего коллектива в сценических костюмах.
Напомним, Екатерина Кухар призналась в желании "сбежать" от мужа.
Как сообщала Politeka, Кухар раскрыла необычный способ поддерживать форму.
Также Politeka писала, что Екатерина Кухар, показав травмированное лицо, рассказала, что случилось.