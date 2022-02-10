Как пишет Politeka.net, артистка рассказала, что 9 февраля ее балетная труппа завершила большой тур. По этому случаю танцоры решили вспомнить давнюю традицию, которая «передаётся из поколения в поколение между инсайдерами искусства».

«Именно поэтому вчера был выделен почётный момент для «Зелёнки». Это такой секретный приём, который понятен исключительно артистам и ни в коем случае зрителю. Тот момент, когда нужно не подать виду, если изменяются определенные нюансы, дополняются мезансцены или появляется новый уместный реквизит. И для артистов — это праздник. Такое себе проказничество», - рассказала Кухар.

Екатерина Кухар

Она поблагодарила всех артистов за тяжелую работу.

С отдельными словами благодарности балерина обратилась к своему мужу и коллеге Александру Стоянову. Кухар отметила, что он всегда помогает ее студентам, предоставляя им возможности для сценической практики.

Популярные статьи сейчас

Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"

Тело знаменитого актера было найдено в магазине, коллеги выражают соболезнования: подробности

Пожар вспыхнул в московском аэропорту: клубы дыма видны издалека

Пономарев, Позитив, победитель "Холостячки" и другие затрепетали от вида Никитюк в купальнике: "Не хватает мужика"

В гардеробе Дорофеевой появилось прозрачное белье: "Я побывала сегодня в раю..."
Показать еще

Балерина также не могла не поделиться фото своего коллектива в сценических костюмах.

Напомним, Екатерина Кухар призналась в желании "сбежать" от мужа.

Как сообщала Politeka, Кухар раскрыла необычный способ поддерживать форму.

Также Politeka писала, что Екатерина Кухар, показав травмированное лицо, рассказала, что случилось.