Украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар после завершения тура со спектаклем «Щелкунчик» поделилась рассказом о необычной традиции танцоров.

Как пишет Politeka.net, артистка рассказала, что 9 февраля ее балетная труппа завершила большой тур. По этому случаю танцоры решили вспомнить давнюю традицию, которая «передаётся из поколения в поколение между инсайдерами искусства».

«Именно поэтому вчера был выделен почётный момент для «Зелёнки». Это такой секретный приём, который понятен исключительно артистам и ни в коем случае зрителю. Тот момент, когда нужно не подать виду, если изменяются определенные нюансы, дополняются мезансцены или появляется новый уместный реквизит. И для артистов — это праздник. Такое себе проказничество», - рассказала Кухар.

Она поблагодарила всех артистов за тяжелую работу.

С отдельными словами благодарности балерина обратилась к своему мужу и коллеге Александру Стоянову. Кухар отметила, что он всегда помогает ее студентам, предоставляя им возможности для сценической практики.

Балерина также не могла не поделиться фото своего коллектива в сценических костюмах.

Напомним, Екатерина Кухар призналась в желании "сбежать" от мужа.

Как сообщала Politeka, Кухар раскрыла необычный способ поддерживать форму.

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