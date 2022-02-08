Прима-балерина Екатерина Кухар и ее муж, также премьер, Александр Стоянов во время долгих гастролей появились на новом видео, которое вызывает только позитив.

Екатерина Кухар и ее муж давно вместе работают, а также живут вместе, воспитывая двоих детей, пишет Politeka.net. Пара сейчас находится на гастролях, собирая аншлаги в разных городах.

Чтобы как-то развлечься иногда супруги выкладывают видео, которые вызывают улыбку и дарят позитив. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы). В этот раз Екатерина Кухар в балетной пачке присела на большую искусственную лошадь, а ее супруг внезапно запрыгнул к ней.

"Шел третий месяц гастролей, пыталась сбежать как могла…)) А как бы вы подписали видео?😜", - написала Екатерина Кухар.

Публикация быстро собрала сотни просмотров и много комментариев.

"Всегда лучше быть на коне!", "Он и там рядом 😂, а самое главное -вы оба на коне 👉😉", "Пыталась сбежать как могла, но муж догнал", "Ждала принца я три дня, а получила лишь коня. Плакала что разочаровал, но принц и без коня меня догнал 😂😍", "Любимый сдает все препятствия!", - написали пользователи Сети.

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