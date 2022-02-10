Певица и кума Дзидзьо Оля Цибульская накануне финала Нацотбора высказалась о том, что считает важным для участника «Евровидения».

Как пишет Politeka.net, поклонники попросили артистку высказаться на животрепещущую тему, задав вопрос об одном из участников Нацотбора – группе Калуш.

«Шанс выиграть есть всегда и у всех. Другое дело, что ты с ним делаешь», - ответила на вопрос о возможности выигрыша музыкантов Цибульская.

Она подчеркнула, что «Евровидение» остается непредсказуемым конкурсом, что и делает его интересным для зрителей.

«Мне кажется, важнее крутая песня и выступление, а не победа. Много триумфаторов закопались в своей победе. А Верка Сердючка открыла себе мир и сердце всех евро фанов. Люблю Сердючку», - искренне написала Цибульская.

Отметим, что финал Нацотбора состоится уже 12 февраля. Букмекеры прогнозируют, что больше всего шансов на победу будет у Alina Pash с песней «Тіні забутих предків», ROXOLANA с песней GIRLZZZZ и у группы Kalush Orchestra с песней «Стефанія».

Также в конкурсе участвуют Wellboy, Our Atlantic, Michael Soul, Cloudless і Barleben.

Напомним, Кума DZIDZIO Цибульская припомнила, как оказалась на вокзале с подушкой в простыне.

Как сообщала Politeka, Кума Дзидзьо Цибульская рассказала, какого мнения о Нацотборе "Евровидения".

Также Politeka писала, что Кума Дзидзьо Цибульская показала подросшего сына и заговорила о семейных скандалах.