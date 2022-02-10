Как пишет Politeka.net, поклонники попросили артистку высказаться на животрепещущую тему, задав вопрос об одном из участников Нацотбора – группе Калуш.
«Шанс выиграть есть всегда и у всех. Другое дело, что ты с ним делаешь», - ответила на вопрос о возможности выигрыша музыкантов Цибульская.
Она подчеркнула, что «Евровидение» остается непредсказуемым конкурсом, что и делает его интересным для зрителей.
«Мне кажется, важнее крутая песня и выступление, а не победа. Много триумфаторов закопались в своей победе. А Верка Сердючка открыла себе мир и сердце всех евро фанов. Люблю Сердючку», - искренне написала Цибульская.
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Отметим, что финал Нацотбора состоится уже 12 февраля. Букмекеры прогнозируют, что больше всего шансов на победу будет у Alina Pash с песней «Тіні забутих предків», ROXOLANA с песней GIRLZZZZ и у группы Kalush Orchestra с песней «Стефанія».
Также в конкурсе участвуют Wellboy, Our Atlantic, Michael Soul, Cloudless і Barleben.
Напомним, Кума DZIDZIO Цибульская припомнила, как оказалась на вокзале с подушкой в простыне.
Как сообщала Politeka, Кума Дзидзьо Цибульская рассказала, какого мнения о Нацотборе "Евровидения".
Также Politeka писала, что Кума Дзидзьо Цибульская показала подросшего сына и заговорила о семейных скандалах.