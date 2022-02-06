Как сообщает Politeka.net, популярная украинская артистка Оля Цибульская, которая является кумой шоумена DZIDZIO, часто делится с фанатами подробностями своей жизни. Так, в этот раз звезда ответила на вопросы фолловеров в Instagram-сторис.
Среди прочего у певицы спросили: "Оля, что ты думаешь, ссоры и конфликты в семье, которые видят дети".
На это Цибульская опубликовала милое фото с подросшим сыном Нестором, и высказала свое мнение: "Думаю, без них никак. Где есть отношения между людьми, они выясняются. Никакое насилие недопустимо, его терпеть не нужно. Нужно уходить от обидчика бегом. Но если это конфликты "кто моет посуду после ужина", и ребенок видит его решение между двумя осознанными людьми, то учится их решать тоже".
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Напомним, Кума DZIDZIO Цибульская похвасталась фото с молодым и еще не известным Козловским: "Первая встреча".
Как сообщала Politeka, Кума Дзидзьо Цибульская рассказала о своей болезни и показала, как лечится: "Я не в форме...".
Также Politeka писала, что Кума Дзидзьо Цибульская засветила мужа, которого скрывает от публики: "Мусик пригласил…".