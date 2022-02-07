Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, кума DZIDZIO, прокомментировала, почему не хочет принимать участие в Национальном отборе на международный конкурс "Евровидение-2022".

Оля Цибульская - певица, которая становится участницей различных проектов, пишет Politeka.net. В частности, артистка выступала на сцене шоу "Маска" в прошлом году. Звезда заставила поломать голову детективов, скрывшись за маской персонажа Скандал.

В новом стори Инстаграм Оле Цибульской припомнили ее участие в съемках популярного проекта.

"Почему Скандал не захотела принять участие в Нацотборе на Евровидение?", - поинтересовался у певицы один из подписчиков.

"Потому что С**ч и Скандал это антонимы", - лаконично ответила Оля Цибульская.

Отметим, подобного мнения о Нацотборе "Евровидения-2022" придерживается не только певица.

В частности, продюсер Оли Поляковой, Михаил Ясинский, заявил, что его подопечной много раз предлагали принять участие в Нацотборе, но из-за череды меняющихся требований, форматов и скандалов та не может представить нашу страну на "Евровидении.

В частности, Ясинский напомнил о скандале с певицей Maruv, когда та после победы на Нацотборе отказалась принимать участие в "Евровидение".

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