Оля Цибульская - певица, которая становится участницей различных проектов, пишет Politeka.net. В частности, артистка выступала на сцене шоу "Маска" в прошлом году. Звезда заставила поломать голову детективов, скрывшись за маской персонажа Скандал.
В новом стори Инстаграм Оле Цибульской припомнили ее участие в съемках популярного проекта.
"Почему Скандал не захотела принять участие в Нацотборе на Евровидение?", - поинтересовался у певицы один из подписчиков.
"Потому что С**ч и Скандал это антонимы", - лаконично ответила Оля Цибульская.
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Отметим, подобного мнения о Нацотборе "Евровидения-2022" придерживается не только певица.
В частности, продюсер Оли Поляковой, Михаил Ясинский, заявил, что его подопечной много раз предлагали принять участие в Нацотборе, но из-за череды меняющихся требований, форматов и скандалов та не может представить нашу страну на "Евровидении.
В частности, Ясинский напомнил о скандале с певицей Maruv, когда та после победы на Нацотборе отказалась принимать участие в "Евровидение".
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