Так, 36-летняя Цибульская поделилась у себя в "сториз" в Инстаграм кадрами со съемок клипа, в которых было задействовано много людей, передает Politeka.net.
Клип создавали в разных локациях и, похоже, даже на вокзале.
"Снимаем кипяток", - похвасталась кума артиста DZIDZIO.
"Я приехала домой. Уставшая, но счастливая. Это такое облегчение, когда твои мечты материализируются. Я сегодня смотрела на большую команду людей, которые создавали мой клип, и не верила глазам. Киев. Центр. Бесценные работы 19 века... и все трудятся, чтобы сделать мой клип", - поделилась Цибульская.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская в одном белье похвасталась идеальными формами: "Я скучала..."
Юная Жанна после расстрела в Днепре пришла в себя, видео: «Я даже не знала…»
Ушла из жизни известная певица с очень редким голосом, фанаты скорбят: "Как же так..."
Самолет с туристами рухнул на землю и загорелся, никто не выжил: кадры трагедии
Будучи на пике славы, кума DZIDZIO призналась, что путь к этому был не близкий и отнюдь не легкий.
"А много лет тому назад на столичном вокзале я стояла совсем одна. С подушкой в простыне, родительской молитвой, небольшой суммой в кошельке и мечтой",- разоткровенничалась она.
Цибульская решила поддержать тех, кто также, как и она тогда, сейчас всего лишь мечтает.
"Все возможно. Вперед. В тебя поверят люди, когда ты веришь сам. Я в тебя верю", - обратилась Оля.
Ранее Politeka сообщала, что кума Дзидзьо Цибульская рассказала, какого мнения о Нацотборе "Евровидения": "Скандал..."
Напомним, что Цибульская показала подросшего сына и заговорила о семейных скандалах: "Терпеть не нужно"
Также Politeka писала, что Цибульская рассказала о своей болезни и показала, как лечится: "Я не в форме..."