Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, кума DZIDZIO, которая только что закончила работать над своим новым клипом, удивила откровением.

Так, 36-летняя Цибульская поделилась у себя в "сториз" в Инстаграм кадрами со съемок клипа, в которых было задействовано много людей, передает Politeka.net.

Клип создавали в разных локациях и, похоже, даже на вокзале.

"Снимаем кипяток", - похвасталась кума артиста DZIDZIO.

"Я приехала домой. Уставшая, но счастливая. Это такое облегчение, когда твои мечты материализируются. Я сегодня смотрела на большую команду людей, которые создавали мой клип, и не верила глазам. Киев. Центр. Бесценные работы 19 века... и все трудятся, чтобы сделать мой клип", - поделилась Цибульская.

Будучи на пике славы, кума DZIDZIO призналась, что путь к этому был не близкий и отнюдь не легкий.

"А много лет тому назад на столичном вокзале я стояла совсем одна. С подушкой в простыне, родительской молитвой, небольшой суммой в кошельке и мечтой",- разоткровенничалась она.

Цибульская решила поддержать тех, кто также, как и она тогда, сейчас всего лишь мечтает.

"Все возможно. Вперед. В тебя поверят люди, когда ты веришь сам. Я в тебя верю", - обратилась Оля.

Ранее Politeka сообщала, что кума Дзидзьо Цибульская рассказала, какого мнения о Нацотборе "Евровидения": "Скандал..."

Напомним, что Цибульская показала подросшего сына и заговорила о семейных скандалах: "Терпеть не нужно"

Также Politeka писала, что Цибульская рассказала о своей болезни и показала, как лечится: "Я не в форме..."