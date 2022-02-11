Как пишет Politeka.net, девушка раскрыла, что отношения с математикой у нее не складываются. Такой вывод можно сделать из ее нового видео.
На кадрах Маша с безумным от счастья взглядом эмоционально жестикулирует под наложенное сверху аудио.
«Цифры ударили в голову…Я получил то, что для меня было недосягаемо на протяжении всей жизни», - «произносит» Полякова.
В подписи она пояснила, что впервые получила нормальную оценку за контрольную по математике.
«Когда первый раз в жизни за кр по математике получила больше 6-ти», - похвасталась Маша.
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Ее подписчики, вероятно из той же возрастной группы, что и сама Полякова-младшая, не смогли пройти мимо.
«глаза такие угарные», «а если 10 или 11 то это вообще праздновать нужно», «ох жиза», «а ведь ты просто написал наугад», - пишут подростки под видео девушки.
Напомним, Полякова показала роскошный ужин с лобстером и креветками, а младшую дочь "обделила".
Как сообщала Politeka, 16-летнюю дочь Оли Поляковой раскритиковали за провальный фотошоп в мини-купальнике.
Также Politeka писала, что 16-летняя дочь Оли Поляковой переборщила с выбором микро-купальника для отдыха.