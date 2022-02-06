16-летняя дочь известной артистки Оли Поляковой Маша совсем не стесняется хвастаться фигурой в маленьких купальниках.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 16-летняя дочь популярной артистки Оли Поляковой решила показать в маленьком черном купальнике, как выглядит на отдыхе. Причем девушка не постеснялась выбрать довольно провокативный образ.

Дело в том, что Маша выбрала слишком маленький бикини, едва скрывавший лишнее. Тем не менее, девушке нравится привлекать внимание всяческими способами, чтобы стать еще популярнее. Она не обращает внимание на критику, поэтому продолжает хвастаться разными образами.

В черном купальнике девушка решила показать фигуру прямо в туалете, а в красном – уже перед прогулкой на пляж.

Ранее Маша Полякова без стеснения показала фигуру в новом красном купальнике. 16-летняя девушка записала сторис из уборной в роскошном номере.

Также Полякова-младшая показала поклонникам роскошный вид из окна на отдыхе.

"Какой же это кайф", - сказала дочь Оли Поляковой.

Маша Полякова отправилась на отдых и предложила поклонникам угадать, куда она полетела. Однако пока информацию о своем месте пребывания девушка не рассекретила.

Ранее Politeka сообщала, что дочь Поляковой наделала шуму, кардинально изменив внешность: "Ей же нужно выделяться".

Напомним, что Полякова и Дорофеева "сцепились" на Голосе страны из-за 17-летней школьницы: "Я не сдамся без боя".

Также Politeka писала, что 16-летняя дочь Поляковой насмешила украинцев, подшутив над мамой: "А я говорила...".