Популярная певица Оля Полякова вместе с очками отправилась на отдых к океану и уже поделилась с фанатами яркими кадрами.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Оля Полякова, которая стала звездным тренером шоу "Голос країни", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сети кадры со своего роскошного ужина на отдыхе с дочерями Машей и Алисой.

В сторис Оля засняла шикарный стол с деликатесами, здесь есть и лобстеры, и креветки и много других вкусностей. Тем временем в кадр попала и тарелка младшей дочери певицы Алисы, и она вызывает удивление. Дело в том, что на фоне всех изяществ и деликатесов, на тарелке девочки видно постный белый рис без ничего.

Полякова поспешила объяснить такую скудную трапезу Алисы. Так, по словам артистки, ее дочь не ест подобные продукты, а вот рис в самый раз ей.

"Ну какие же прекрасные лобстеры, и креветки. Ну и бедный рис у Алисы. Она это все не ест. Нам больше достанется", - говорит Оля в ролике.

Напомним, Полякова не на шутку разошлась на "Голосі країни", видео: "нажимала кнопку ногой и…".

Как сообщала Politeka, Муж Поляковой подарил певице чемоданы, что она об этом думает: "Ни на что не намекаю...".

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