Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Оля Полякова, которая стала звездным тренером шоу "Голос країни", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сети кадры со своего роскошного ужина на отдыхе с дочерями Машей и Алисой.
В сторис Оля засняла шикарный стол с деликатесами, здесь есть и лобстеры, и креветки и много других вкусностей. Тем временем в кадр попала и тарелка младшей дочери певицы Алисы, и она вызывает удивление. Дело в том, что на фоне всех изяществ и деликатесов, на тарелке девочки видно постный белый рис без ничего.
Полякова поспешила объяснить такую скудную трапезу Алисы. Так, по словам артистки, ее дочь не ест подобные продукты, а вот рис в самый раз ей.
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"Ну какие же прекрасные лобстеры, и креветки. Ну и бедный рис у Алисы. Она это все не ест. Нам больше достанется", - говорит Оля в ролике.
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