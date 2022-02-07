Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 16-летняя дочь популярной артистки Оли Поляковой начала активно показывать, как наслаждается отдыхом и веселится на пляже в довольно смелых купальниках. Иногда не обходится без конфуза и девушку засыпают множеством комментариев.

В этот раз Машу раскритиковали за неумелый кадр с явными следами фотошопа. Причем девушка заметно отретушировала фото, сделала заметным пресс и плоский живот, а также попыталась уменьшить размер бедер. Из-за этого фото показалось совсем не естественным.

Комментарии об этом Маша удалять не стала, но поспешила удалить сам кадр из своего профиля:

«Ой, харош уже; Я, конечно, не хейтер, но Фотошоп палится; на талии и ногах 🙌; Красотка 😻 но зачем столько обработки😻😻; Woow, so cute fhoto🔥; Красавица 😍; Мяууу красивая очень и купальник очень красивый; Красотка, і фігура бомба 🥵😊❤️; Слишком видно что фотошоп...; ну зачем это все?» - пишут в сети.

Также Маша смутила выбором купальнике и ранее. Дело в том, что Маша выбрала слишком маленький бикини, едва скрывавший лишнее. Тем не менее, девушке нравится привлекать внимание всяческими способами, чтобы стать еще популярнее. Она не обращает внимание на критику, поэтому продолжает хвастаться разными образами.

В черном купальнике девушка решила показать фигуру прямо в туалете, а в красном – уже перед прогулкой на пляж.

Ранее Politeka сообщала, что дочь Поляковой наделала шуму, кардинально изменив внешность: "Ей же нужно выделяться".

Напомним, что Полякова и Дорофеева "сцепились" на Голосе страны из-за 17-летней школьницы: "Я не сдамся без боя".

Также Politeka писала, что 16-летняя дочь Поляковой насмешила украинцев, подшутив над мамой: "А я говорила...".