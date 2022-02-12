Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram жена 37-летнего украинского ведущего популярных шоу Владимира Остапчука решила рассказать о неприятном событии, которое ее ждет. Она проведет отпуск в одиночестве, хотя планировалась романтичная поездка с мужем и друзьями.

«Ну что, друзья. Реалии сегодня такие, что завтра я улетаю без мужа. А так мечтали мы провести эти девять дней в райском местечке. Обязательно расскажу, что и как случилось. Но я конечно в шоке. Мы и наша реакция на сложившуюся ситуацию с нашим совместным отпуском» - высказалась Горняк.

Она добавила, что мечтала мазаться кремом, загорать на пляже, танцевать под луной и просто быть вместе с мужем, но так вышло, что все это будет делать одна.

Ранее рассказала поклонникам о своих проблемах со здоровьем и пожаловалась, что в больнице с ней произошла очень неприятная ситуация.

Дело в том, что Кристина Остапчук, которая решила сделать обследование шеи, не смогла сделать МРТ, потому что ей стало очень плохо.

"Так вот, когда мне сказали НЕ шевелиться и НЕ дышать так глубоко, мне начало становиться так плохо...", - сказала Кристина Остапчук.

Ранее Politeka сообщала, что ведущий "Маски" Остапчук показал фото со счастливой женой, украинцы не смолчали: "С бывшей смотрели лучше".

Напомним, что ведущего Остапчука предупредили о последствиях пародии на Тину Кароль: "Тебя может украсть...".

Также Politeka писала, что жена ведущего Остапчука ответила на вопрос об уколах красоты и похвасталась результатом: "Очень красиво".