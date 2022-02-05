Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 37-річний український теле- та радіоведучий Володимир Остапчук, який був ведучим популярних шоу "Маска" та "Співають всі", поділився новою світлиною зі своєю другою дружиною Христиною Остапчук (у дівоцтві Горняк).
Остапчук з дружиною сиділи у закладі та обіймалися. Христина широко усміхалася, а Володимир натомість зобразив гримасу на обличчі.
"Солодкі мрії🥰🥰🥰", - підписав фото Володимир.
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Шанувальники прокоментували нову світлину Володимира та Христини Остапчуків.
"Гарне вийшло фото 😉🔥", "Вова, ти такий тигрик )))) 😋😋😋 ух, я би тебе царапнув !!! 😅😅😅", "Чудова пара❤️👏🔥", "Ну така ж шалена фотка 😍😍😍а Ви - ❤️", "Уххх які😍🔥❤️", - написали в мережі.
Однак були й такі, хто подумав, що поруч з Володимиром його колишня дружина Олена Войченко: "З колишньою дивилися краще…", "Це його колишня жінка 😮".
Раніше Politeka повідомляла, що дружина ведучого Остапчука відповіла на питання про уколи краси і похвалилася результатом: "Дуже красиво".
Нагадаємо, що ведучого Остапчука попередили про наслідки пародії на Тіну Кароль: "Тебе може вкрасти...".
Також Politeka писала, що ведучий "Маски" Остапчук після повернення з Канади звернувся до українців: "Як же нам пощастило...".