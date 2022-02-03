Як повідомляє Politeka.net, відома блогерка і "танцюючий нотаріус" Христина Горняк, яка є другою дружиною популярного телеведучого і шоумена Володимира Остапчука, часто радує фоловерів яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня відповіла на питання шанувальників в сторіс і серед іншого розповіла про уколи краси.

У дівчини прямо запитали: "Христина, а у вас свої губи або кололи? Дуже красиво виглядають".

На це Горняк також прямо і відверто відповіла: "Останній раз контур губ робила в лютому 2019 року".

Відзначимо, що раніше Христина викликала обурення у деяких українців, які вважають, що вона занадто багато витрачає на себе. Нагадаємо, раніше блогерка зізналася, що в місяць може витратити близько 50-60 тисяч гривень. Це викликало бурхливу реакцію у фоловерів.

Нагадаємо, Дружина Остапчука, яка витрачає 60 тисяч гривень на місяць, визверилася на українців: "Терпіти не можу таких...".

Як повідомляла Politeka, Ведучий шоу" Маска "Остапчук влаштував витівки з дружиною: "Ох ти ж вау...".

Також Politeka писала, що Дружина ведучого "Маски" Остапчука в одному рушнику здивувала витівками без чоловіка: "Це Вова на журналі?".