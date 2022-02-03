Як повідомляє Politeka.net, відома блогерка і "танцюючий нотаріус" Христина Горняк, яка є другою дружиною популярного телеведучого і шоумена Володимира Остапчука, часто радує фоловерів яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня відповіла на питання шанувальників в сторіс і серед іншого розповіла про уколи краси.
У дівчини прямо запитали: "Христина, а у вас свої губи або кололи? Дуже красиво виглядають".
На це Горняк також прямо і відверто відповіла: "Останній раз контур губ робила в лютому 2019 року".
Відзначимо, що раніше Христина викликала обурення у деяких українців, які вважають, що вона занадто багато витрачає на себе. Нагадаємо, раніше блогерка зізналася, що в місяць може витратити близько 50-60 тисяч гривень. Це викликало бурхливу реакцію у фоловерів.
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