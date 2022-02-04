Ведучий популярних шоу "Маска" та "Співають всі" Володимир Остапчук став учасником чоловічої команди на шоу "Хто зверху?" та показав, на що здатний.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 37-річний ведучий популярних шоу "Маска" та "Співають всі" Володимир Остапчук опублікував фрагмент з програми "Хто зверху?", яку веде Сергій Притула та Леся Нікітюк.

Так, Володимир показав частину третього раунду "Кнопка", де команда чоловіків та жінок мають відгадувати пісні. У студії почала грати пісня "Скандал" Тіни Кароль, яку відгадали чоловіки. Остапчук вирішив затанцювати під цей трек, чим насмішив учасників обох команд.

Лідер команди "Наш формат" на Лізі Сміху Володимир Черняк, який грав у команді чоловіків, вирішив пожартувати: "Мені здається, тебе може вкрасти Дан Балан".

"Остапчук 😂😂😂😂", "Остапчук як завжди в своєму репертуарі 😂", "Шоу вогонь🔥🔥🔥🔥🔥🔥😁😁😂😂😂😂", - написали в Tik Tok.

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