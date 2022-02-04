Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 37-річний ведучий популярних шоу "Маска" та "Співають всі" Володимир Остапчук опублікував фрагмент з програми "Хто зверху?", яку веде Сергій Притула та Леся Нікітюк.
Так, Володимир показав частину третього раунду "Кнопка", де команда чоловіків та жінок мають відгадувати пісні. У студії почала грати пісня "Скандал" Тіни Кароль, яку відгадали чоловіки. Остапчук вирішив затанцювати під цей трек, чим насмішив учасників обох команд.
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Лідер команди "Наш формат" на Лізі Сміху Володимир Черняк, який грав у команді чоловіків, вирішив пожартувати: "Мені здається, тебе може вкрасти Дан Балан".
"Остапчук 😂😂😂😂", "Остапчук як завжди в своєму репертуарі 😂", "Шоу вогонь🔥🔥🔥🔥🔥🔥😁😁😂😂😂😂", - написали в Tik Tok.
Раніше Politeka повідомляла, що ведучий "Маски" Остапчук далеко від України потряс панорамними видами: "Заворожуюче...".
Нагадаємо, що Нікітюк в яскравому боді збентежила одружених Притулу і Юрія Ткача: "Стиліст знайшов варіант".
Також Politeka писала, що у мережу потрапили кадри запальних танців Балана і Кароль: "Я тільки з Тіною...".