Как передает Politeka.net, популярный украинский артист Дмитрий Монатик уже около 7 лет в браке с Ириной Дёмичевой, которая является директором его проекта. Как известно, они с семьей часто ездят по разным странам, откуда делятся новыми фото. Как известно, недавно семья Монатика покинула остров Мальдивы, где они долго отдыхали. На своей странице в Инстаграм Ирина Демичева поделилась кадрами, где предстала перед камерой на фоне шикарного заката.

"Настроение дня", — подписала видео Ирина Демичева.

Пользователи сети оставили множество комментариев под публикацией жены Монатика: "Великолепная", "Мой Бог, роскошно", "Вау", "Ируся", "Эти роскошные волосы и глаза цвета-молодость", "И даже ветер будет нежным...", "Нежная ❤️ женственная", "Красотка", "Невероятная".

Ранее сообщалось, сын Монатика со своим необычным "другом" удивил Димопулос, Кухар и других звезд: "И не боится..."

Politeka рассказывала, жена Монатика с семьей впервые оказались на подводной лодке, фото: "Поднять перископ..."

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