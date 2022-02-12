Как передает Politeka.net, Кристина Орбакайте является известной российской певицей и дочерью легендарной артистки Аллы Пугачевой. На своей странице в Инстаграм певица решила поделиться радостной новостью. Орбакайте вместе со своей дочкой - Клавдией Земцовой приготовила сюрприз - песню.

"Мы с Клавочкой приготовили для всех вас сюрприз💫 «Маленький принц» - эта лирическая и невероятно красивая композиция погружает в добрую атмосферу удивительного мира", — рассказала Кристина Орбакайте.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Красивое исполнение, молодцы ❤️ Клавочка красотка", "Красавицы", "Клава, красотка", "Спели супер", "Любимые наши", "Обожаю 🥰 достойное продолжение", "Самое волшебное исполнение песни", "Клава очень красивая", "Невероятно трогательный и нежный дуэт!", "У Клавы нежный и одновременно взрослый голос, эту песню хочется слушать и слушать", "Как красиво спели, качнула себе песню! Браво".

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